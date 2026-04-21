«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова

Актер Петр Рыков еще сильнее зауважал летчиков после съемок фильма «Литвяк»

Работа над фильмом «Литвяк», посвященным событиям Великой Отечественной войны, кардинально изменила восприятие актера Петра Рыкова о профессии военных летчиков. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьере картины в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

Как отметил Рыков, съемки в фильме, погружение в роль летчика и взаимодействие с режиссером помогли ему глубже понять и почувствовать всю тяжесть и значимость работы этих людей. Актер подчеркнул, что теперь он относится к военным летчикам с безмерным уважением, осознавая их ответственность и героизм. Он признался, что после работы над фильмом его взгляд на военные события и на роль летчиков в истории изменился.

Рыков также рассказал, что для того, чтобы понять своего героя, ему достаточно было нескольких фотографий, на которых он уловил важные детали: наклон головы, взгляд — эти простые, но глубокие элементы помогли ему почувствовать внутреннюю сущность летчика. Актер отметил, что эта человечность стала главным ориентиром в его работе над ролью.

«Вы знаете, я должен признаться, что, честно говоря, мне хватило, ну, понятно, что есть какие-то факты биографии, еще что-то, но мне хватило просто нескольких фотографий, которые, в общем-то, есть везде. Вот какой-то его наклон головы, какой-то его взгляд и... Ну все, да, да, и ты вот этого человека, вот это достоинство, вот эту ответственность, вот эту человечность не хочешь подвести», — высказался Рыков.

Кроме того, чтобы лучше понять физическую сторону профессии, актеры снимались в специальных конструкциях, имитирующих полеты. Рыков отметил, что все актеры были подняты в небо, чтобы ощутить хотя бы часть того, что испытывают летчики в реальной жизни.

«Нас, естественно, поднимали всех в небо. Причем мне хватило одного раза. Я сказал: „Так, все, я второй раз могу не лететь“. На самом деле было очень интересно, потому что ребята разработали целую конструкцию, чуть ли не целую программу, как этот самолет должен себя вести в павильоне. Он исполнял какие-то виражи, то есть что-то там и опускалось на тросах», — признался актер.

Тем не менее, как признался Петр Рыков, этот опыт стал для него важным шагом в осознании всей сложности профессии летчика и героизма, с которым они сталкиваются.

«После этой работы появилось какое-то безмерное уважение к военным летчикам. <…> И ты понимаешь, что вот эту всю сложность и ответственность за работу такого количества людей, которые трудились над машиной и за эту машину. Во-первых, мы узнали некоторые вещи, приблизились к чему-то, о чем раньше не задумывались. Я по-другому сейчас смотрю на некоторые вещи. Просто когда я вижу что-то о военных летчиках, я немного задерживаюсь вниманием, смотрю по-другому», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на премьере военной драмы «Литвяк» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля летчик Кирсанов поделился воспоминаниями о своей службе в годы Великой Отечественной войны. В частности, он рассказал, как в возрасте 11 лет, будучи сыном полка, начал помогать матери на работе в батальоне аэродромного обслуживания.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.