«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера

Дирижер Канторов назвал умершего коллегу Стадлера удивительно целеустремленным

Художественный руководитель и главный режиссер Государственного симфонического оркестра «Классика», заслуженный артист РФ Александр Канторов высказался о смерти своего коллеги — главного дирижера и художественного руководителя Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народного артиста России Сергея Стадлера. Печальная новость застала врасплох, кроме долгого вздоха прозвучали лишь несколько тяжелых слов.

«Это был удивительно целеустремленный человек, который ставил перед собой какие-то задачи — иногда всем казалось, что это не совсем реально, но он всегда был победителем. Как скрипач, как музыкант… Вот и все, очень грустно… Это все, что я могу пока что сказать, извините», — сказал музыкант.

Несколькими часами ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Pegasus Airlines, направлявшийся из Петербурга в Стамбул, экстренно приземлился в Бухаресте, столице Румынии. На борту находились более 200 человек, одному из пассажиров стало плохо, и экипаж принял решение прервать полет через два часа после отрыва от земли и подать сигнал бедствия.

После успешной посадки в аэропорту Бехареста на борт поднялась группа медицинских работников. Как позже выяснилось, они пришли на помощь к российскому музыканту. Попытки реанимировать Стадлера не увенчались успехом. Одним из первых высказал свои соболезнования губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Российская культура понесла большую утрату… Сергея Стадлера воспитал Санкт‑Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», — написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Стадлеру было 63 года. Он — коренной петербуржец и выходец из музыкальной семьи. Первые уроки ему давала мать, пианистка и концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории Маргарита Панкова. Игре на скрипке Сергей Валентинович обучался под руководством отца, альтиста оркестра Санкт-Петербургской Филармонии. Стадлер окончил консерваторию, не раз становился лауреатом престижных международных конкурсов.

Широкую известность артист приобрел благодаря гастролям в Европе, США и Азии, он выступал как солист с крупными оркестрами, исполнял произведения классиков и современных композиторов. Со временем он сменил курс и стал дирижером — руководил «Петербург-концертом» и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром, организовывал фестивали и образовательные проекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.