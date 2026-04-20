Второклассник из Оренбургской области стал чемпионом мира по шахматам

Второклассник из Оренбургской области Петр Макеев одержал победу в составе сборной России на первенстве мира в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Дубровской школы, где учится мальчик.

Соревнования среди лучших молодых игроков планеты длились неделю, и помимо командного золота, школьник также завоевал серебро в личном зачете на своей доске.

«Такие результаты невозможны без талантливого наставника. Огромная благодарность тренеру-преподавателю Макееву Николаю за подготовку, веру в ученика и победы», — отметили в пресс-службе учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 28 декабря 2025 года россиянка Александра Горячкина завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам в Дохе, обыграв китаянку Чжу Цзиньэр на тай-брейке со счетом 1,5:0,5.

Основные партии проходили с контролем времени 15 минут на партию и десять секунд за ход, а на тай-брейке — по три минуты с добавлением двух секунд за ход.

