Второклассник из Оренбургской области стал чемпионом мира по шахматам

Светлана Стофорандова Журналист

Золото школьник завоевал в составе сборной России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Второклассник из Оренбургской области Петр Макеев одержал победу в составе сборной России на первенстве мира в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Дубровской школы, где учится мальчик.

Соревнования среди лучших молодых игроков планеты длились неделю, и помимо командного золота, школьник также завоевал серебро в личном зачете на своей доске.

«Такие результаты невозможны без талантливого наставника. Огромная благодарность тренеру-преподавателю Макееву Николаю за подготовку, веру в ученика и победы», — отметили в пресс-службе учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 28 декабря 2025 года россиянка Александра Горячкина завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам в Дохе, обыграв китаянку Чжу Цзиньэр на тай-брейке со счетом 1,5:0,5.

Основные партии проходили с контролем времени 15 минут на партию и десять секунд за ход, а на тай-брейке — по три минуты с добавлением двух секунд за ход.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео