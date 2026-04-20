Радоница, День пряника и праздник бухгалтера: что отмечают 21 апреля

Радоницу и день пряника отмечают 21 апреля 2026 года

Так вышло, что 21 апреля 2026 года совпало сразу несколько значимых дат: от церковной Радоницы до неофициальных Дня главного бухгалтера и Дня скуфа с альтушкой. Об этом сообщает URA.RU.

Что отмечают 21 апреля 2026 года в России

В России официально отмечают День местного самоуправления — ровно 241 год назад, в 1785-м, Екатерина II издала Жалованную грамоту городам, положившую начало муниципальному законодательству. Также 21 апреля 1932 года создали Морские силы Дальнего Востока — предшественника Тихоокеанского флота.

Что отмечают 21 апреля 2026 года в мире

В мире 21 апреля — Международный день пряника. Сладкое лакомство с корицей, имбирем и кардамоном пекли еще в Древнем Египте, а на Руси — с IX века. В этот же день ООН призывает генерировать новые идеи (Всемирный день творчества и инноваций. — Прим. ред.), орнитологи следят за кроншнепом (птица с длинным клювом под угрозой исчезновения. — Прим. ред.), а девушки отмечают День женской дружбы.

Машинисты экскаваторов тоже принимают поздравления, хотя праздник неофициальный. А еще 21 апреля — день основания группы Iron Maiden: 51 год назад, в 1975-м, басист Стив Харрис создал коллектив, ставший легендой хэви-метала.

Что отмечают 21 апреля 2026 года православные христиане

У православных христиан 21 апреля — Радоница, девятый день после Пасхи. Название происходит от слова «радость»: верующие делятся с ушедшими радостью Воскресения Христова. В храмах служат панихиды, люди посещают кладбища.

Что отмечали 21 апреля 2026 года в народе

В народном календаре 21 апреля — Родион Ледолом. К этому времени на реках начинается ледоход. Если лед идет грудами, то и хлеба будут лежать грудами — жди богатого урожая, а если лед тонет — год будет тяжелым, неурожайным, гласит примета.

Также говорили, что 21 апреля Солнце встречается с месяцем после долгой разлуки. «Добрая» встреча (солнечно и ясно. — Прим. ред.) сулит теплое и урожайное лето, а «худая» — с туманом или дождем — холодное и дождливое.

Кроме того, с этого дня начинали пахоту. Говорили: «Родион воды принес — ставь соху перепахать овес».

