«Страшно»: дочь осужденнего стилиста Лерчек обратилась к матери

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Подросток рассказала, как спасает отца и брата от отчаяния, пока ее родной человек находится под стражей.

Дочь стилиста Янковской: я одна девочка в семье

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Дочь стилиста Лерчек Янковской: я одна девочка в семье

Дочь стилиста Эльвиры Янковской, проходящей по громкому делу о мошенничестве, опубликовала полный отчаяния пост, признавшись, что на ее хрупкие плечи легла ответственность за всю семью. Об этом Крис рассказала в соцсетях.

«Меня зовут Крис, я дочь Эльвиры. Когда узнала, что случилось с мамой, не сразу осознала, что чувствую. В голове была только мысль: „Страшно! Будет тяжело“. <…> Я единственная девочка, которая осталась в семье, и папа с братом смотрят на меня. <…> В какой-то момент мне даже пришлось встряхивать папу и приводить его в чувство», — написала школьница.

От мрачных мыслей подростка спасают танцы.

«Мамочка, возвращайся скорее. Я тебя очень жду. Люблю, твоя дочь», — завершила Крис свое обращение.

Эльвира Янковская остается под стражей после того, как, по версии следствия, нарушила запрет и улетела за границу. Уголовное дело против нее было возбуждено по заявлению блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), обвинившей стилиста в продаже поддельной люксовой одежды. В свою очередь, в Сети обсуждают слухи, что именно Янковская могла инициировать проверки, в результате которых на саму Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина завели дела за неуплату налогов и отмывание денег.

Сама Янковская ранее публично намекала на обладание неким компроматом.

«Поверьте, я знаю о деятельности этих ребят столько, что если открою рот — офигеют не только подписчики, но и вся страна», — заявляла она.

Ранее 5-tv.ru писал, что жених блогера Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, публично поддержал ее в период тяжелой борьбы с раком желудка четвертой стадии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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