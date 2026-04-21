Во время спуска с горы в Бурятии погибли три человека

Александра Якимчук
Они следовали по одному из туристических маршрутов.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Во время спуска с горы в Бурятии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике на официальном сайте.

«Сегодня от дежурного БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. — Прим. ред.) поступило сообщение о том, что на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», — проинформировало ведомство.

Спасатели выехали на место происшествия.

Известно, что группа была зарегистрирована. Личности погибших устанавливаются. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудник метеостанции «Сулак-Высокогорная», оказавшийся заблокированным в горах из-за снежных заносов, эвакуирован вертолетом и доставлен в ближайшее село.

Он провел 18 дней на самой высокой метеостанции в Европе, расположенной в труднодоступной местности. Станцию завалило снегом, и выбраться из ловушки самостоятельно не было возможности.

Известно, что у сотрудника были запасы еды на неделю. Но они находились в соседней постройке, возведенной в 1930 году. На этой станции было много снега, и существовала опасность того, что она разрушится.

