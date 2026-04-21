«Трезвым бывает редко»: как живет семья, в которой отец метал нож в сына ради закалки

Метавший в собственного сына нож мужчина редко бывает трезвым

Мужчина, который метал нож в сына ради «закалки» в деревне Жаворонки Одинцовского городского округа Подмосковья, один воспитывает четырех детей. Об этом рассказал источник 5-tv.ru. По его данным, мать семейства умерла в 2021 году во время пандемии.

«Он трезвым бывает редко. При этом каждое утро совершенно четко отвозит детей в школу», — рассказал источник.

Мужчина получил российское гражданство около пяти лет назад, ранее он жил в Белоруссии. Детей он периодически возит туда на каникулы к своей матери.

Несмотря на образ жизни, как утверждает источник, мужчина заботится о детях и соблюдает определенный распорядок. Старший ребенок посещает школу, одна из дочерей недавно пошла в первый класс, а младший ходит в детский сад в одном из жилых комплексов.

По словам источника, отец также водил детей на занятия — например, на плавание, а старшую девочку заставлял заниматься боксом.

Источник отметил, что внешне дети выглядят ухоженными и одетыми аккуратно, производят впечатление доброжелательных. При этом мужчина не имеет постоянной работы: ранее он занимался ремонтом телефонов, а сейчас зарабатывает на операциях с криптовалютой.

«Отец года»

Правоохранительные органы заинтересовались многодетным отцом после публикации в соцсетях резонансного ролика с участием его сына. Проверку организовали полиция и прокуратура региона.

На кадрах мужчина бросает нож с высоты около метра на живот лежащему ребенку, объясняя это тренировкой мышц пресса. Сам мальчик при этом признается, что ему страшно.

В ролике мужчина утверждает, что подобные навыки уже освоены его старшей дочерью. По его словам, она в этом возрасте «по стеклам ходила, и ножи отражала».

«Школу бокса Филимонова В. И. пока не восстановили после пожара, тренирую сам», — подписал мужчина видео.

После распространения записи в Telegram-каналах история вызвала бурную реакцию. Некоторые пользователи в ироничной форме назвали мужчину «отцом года».

Позже он решил прокомментировать ситуацию и объяснил свои действия.

«Соседи, попросил сын научить, так как и я, и старшая (дочь. — Прим. ред.) этими техниками со второго класса владеем — научил. В школах же теперь случаи частые, что кто-то нож достал, и ребенок онемел, вместо того чтобы убежать», — обратился отец детей к односельчанам. Его слова приводи портал MSK1.RU.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, а действия мужчины проверяют компетентные органы.

