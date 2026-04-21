Пачка денег взорвалась в руках у ребенка в Пермском крае

Пачка денег взорвалась в руках у школьника в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

Мальчик нашел купюры на земле, а когда поднял, раздался взрыв.

«Подросток получил легкие ожоги, подобрав на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок, похожий на петарду», — отметило ведомство.

Помощь школьнику была оказана на месте, госпитализация не понадобилась.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка по факту инцидента.

Ранее похожая история произошла в Красногорске: мальчик поднял деньги на улице, после чего раздался взрыв. Об этом сообщал 5-tv.ru.

По предварительной информации, девятилетний ребенок вечером направлялся на тренировку через детскую площадку. Он увидел лежащие на дороге деньги и решил их подобрать. После этого купюры взорвались в руках мальчика.

В результате инцидента, у ребенка оторвало пальцы. Он был экстренно госпитализирован в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.