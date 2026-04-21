Пачка денег взорвалась в руках у ребенка в Пермском крае
Школьник поднял ее с земли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Пачка денег взорвалась в руках у школьника в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.
Мальчик нашел купюры на земле, а когда поднял, раздался взрыв.
«Подросток получил легкие ожоги, подобрав на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок, похожий на петарду», — отметило ведомство.
Помощь школьнику была оказана на месте, госпитализация не понадобилась.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка по факту инцидента.
Ранее похожая история произошла в Красногорске: мальчик поднял деньги на улице, после чего раздался взрыв. Об этом сообщал 5-tv.ru.
По предварительной информации, девятилетний ребенок вечером направлялся на тренировку через детскую площадку. Он увидел лежащие на дороге деньги и решил их подобрать. После этого купюры взорвались в руках мальчика.
В результате инцидента, у ребенка оторвало пальцы. Он был экстренно госпитализирован в больницу.
44%
