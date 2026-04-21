Новые правила в мае: как изменятся пенсии, выплаты и доходы

С 1 мая 2026 года страховая пенсия вырастет в два раза

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, которые напрямую затронут кошельки граждан. Как сообщило издание РБК, речь идет о нескольких важных нововведениях — от пенсий до ограничений на операции с золотом.

Одно из ключевых изменений коснется пожилых россиян. Тем, кто отметил 80-летие в апреле, увеличат фиксированную часть страховой пенсии — она вырастет в два раза и составит 19 169 рублей. При этом никаких заявлений подавать не потребуется: перерасчет произойдет автоматически.

Еще одна новость связана с графиком социальных выплат. Семьи с детьми получат майские пособия раньше обычного — деньги начнут поступать уже в конце апреля, ориентировочно 29–30 числа. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин, выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также поддержки семей военнослужащих срочной службы.

С 22 мая вступят в силу изменения в порядке назначения единого пособия для многодетных. Процедуру оформления пересмотрят, что может повлиять на условия получения этой выплаты.

Отдельное внимание стоит уделить доходам работающих россиян. Май традиционно считается месяцем с уменьшенным количеством рабочих дней — их будет всего 19 при стандартной пятидневной неделе. Из-за этого сумма отпускных может оказаться ниже привычной, поскольку она зависит от среднего заработка и числа рабочих дней.

Кроме того, с начала месяца вводятся новые ограничения на вывоз золота. Теперь аффинированные (очищенные от примесей) слитки весом более 100 граммов нельзя будет вывозить за пределы страны — правило распространяется как на физические лица, так и на бизнес. Исключение сделано только для перевозки в страны Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска.

