«Любимая мама»: король Карл III почтил память Елизаветы II в день ее 100-летия

Король Карл III почтил память Елизаветы II в день ее 100-летия

В Великобритании отмечают 100 лет со дня рождения королевы Елизаветы II. В юбилей своей матери король Карл III выпустил специальное видеообращение, посвященное жизни и служению своей матери. Об этом сообщает Би-би-си.

В своей речи монарх отметил, что его «любимая мама» оставалась символом стабильности на протяжении десятилетий бурных перемен.

«В день, когда моей любимой матери исполнилось бы 100 лет, мы с семьей вспоминаем жизнь и утрату королевы, которая так много значила для всех нас, и вновь преклоняемся перед ее памятью. Обещание королевы Елизаветы II, данное судьбе, изменило мир вокруг нее и повлияло на жизнь бесчисленного множества людей в нашей стране, странах Содружества и за их пределами», — заявил он.

По словам короля, покойная правительница была полностью предана своему народу, сохраняя твердость духа в любую эпоху. Карл III также предположил, что многие современные события могли бы глубоко обеспокоить его мать, хотя и не стал уточнять, какие именно проблемы он имеет в виду.

В рамках празднования юбилея Елизаветы II в королевской семье представят финальный проект ее бронзового монумента. Его установят в лондонском Сент-Джеймсском парке. Трехметровая статуя работы скульптора Мартина Дженнинга изобразит молодую Елизавету II в церемониальном облачении рыцарского Ордена Подвязки.

Лорд Джанврин, возглавляющий комитет по созданию мемориала, пояснил, что эксперты намеренно отказались от идеи изобразить королеву верхом на лошади. Они решили сфокусироваться на ее государственном долге, а не на личных увлечениях.

Комплекс, спроектированный командой архитектора лорда Фостера, будет включать в себя также статую мужа Елизаветы II, принца Филиппа, и обновленный мост, стеклянные элементы которого будут напоминать королевскую тиару.

Помимо архитектурных объектов, в стране запустят цифровую платформу для сбора личных воспоминаний граждан о встречах с покойной королевой.

Завершение строительных работ в центре Лондона ожидается в течение двух лет. Примечательно, что торжества проходят на фоне подготовки короля к государственному визиту в США для встречи с Дональдом Трампом, запланированному на следующую неделю.

