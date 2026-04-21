Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья

|
Мария Гоманюк
Власти страны вводят ограничения на передвижение, устанавливают таможенные барьеры, а также могут произвольно лишать гражданства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риторика властей Молдавии в отношении Приднестровья все больше напоминает позицию Украины по Донбассу после 2014 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с KP.RU.

По словам Шойгу, вызывает обеспокоенность тот факт, что заявления молдавского руководства становятся все более схожими с украинской риторикой того периода. Он также отметил, что Кишинев ограничивает поставки газа в регион, обеспечивая лишь социальные потребности, а на остальной объем пытается вводить высокие пошлины.

Кроме того, как подчеркнул секретарь Совбеза, из-за такой политики фактически приостановлена работа Молдавской государственной районной электростанции, которая ранее снабжала регион. Это, по его оценке, негативно отражается на жителях всей страны, поскольку топливо приходится закупать в Румынии, что ведет к росту цен.

При этом Шойгу добавил, что власти Молдавии вводят ограничения на передвижение, устанавливают таможенные барьеры, а также могут произвольно лишать гражданства. Помимо этого, по его словам, рассматриваются меры по созданию дополнительных препятствий в торговле, банковской сфере и транспорте.

В свою очередь Россия продолжает оказывать Приднестровью экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Около 43 тысяч пенсионеров региона получают российские выплаты.

До этого, 17 апреля, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что командование Оперативной группы российских войск признано нежелательным на территории страны. Он объяснил это тем, что российские военные, по версии Кишинева, находятся там незаконно, и в случае их появления на подконтрольной территории они будут выдворены.

Ранее, 8 апреля, президент Молдавии Майя Санду подписала указы о денонсации ряда соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), в том числе договора о создании объединения и связанные с ним документы.

Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Молдавии выйти из СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

