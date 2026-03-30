Вдовиченков, Гусева, Высоцкий: Владимир Путин присвоил награды артистам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград и званий

Президент России Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почетных званий и вручении государственных наград. В списке — выдающиеся артисты, руководители регионов и герой Великой Отечественной войны. Документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Звание народного артиста России получили актеры Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Глава государства отметил их большие заслуги в развитии кинематографа, театрального и музыкального искусства. Также звание заслуженного работника культуры России присвоено актеру Никите Высоцкому.

За вклад в социально-экономическое развитие территорий и многолетний труд орден Александра Невского получил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова наградили орденом Дружбы.

Особым указом звание Героя России посмертно присвоено советскому летчику Николаю Терехину. Участник Великой Отечественной войны удостоен высшей награды за мужество и героизм, проявленные в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актерам Александру Олешко, Анне Михалковой и Максиму Аверину вручили нагрудные знаки, подтверждающих их звание народных артистов России. Церемония награждения прошла в честь первого Дня артиста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.