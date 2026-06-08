Сезон дельфинов: почему не надо подкармливать морских обитателей в дикой природе

Эфирная новость 37 0

Ученые предупреждают: угощение от туристов не идет на пользу животным.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Штоль; 5-tv.ru

На юге страны начался сезон дельфинов. У берегов Балаклавской бухты в это время можно встретить афалин, белобочек и азовок. Восторженные путешественники пытаются приманить животных угощением, однако ученые категорически против такой кормежки. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский расскажет, почему.

Море рядом с Балаклавой весной и в начале лета буквально кишит дельфинами. Они охотятся на рыбу и группами подходят прямо ко входу в бухту.

— Рыба идет вдоль берега и натыкается. Любая бухта зашла в тупик, и в обратную сторону не двигается. Поэтому дельфины и приходят сюда кормиться — для них это шведский стол.

Туристы в восторге от самых красивых обитателей Черного моря. Но дельфины очень энергичны и постоянно ищут добычу. Чтобы их приманить и рассмотреть, люди везут с собой угощение.

Ученые такую кормежку не одобряют. Говорят, от дармовой рыбы маленькие киты не только становятся ленивыми, но и могут заболеть. Дельфин должен есть только рыбу, которую поймал сам, и обязательно живую.

«Они не должны есть рыбу мертвую, замороженную, размороженную, потому что это рассадник инфекции. Это чревато заболеваниями, которые могут перейти либо в хронические болезни желудочно-кишечного тракта», — пояснила заведующая лабораторией морских млекопитающих Карадагской научной станции филиала ФИЦ ИнБЮМ Ирина Логоминова.

В Черном море обитают три вида дельфинов: афалины, белобочки и азовки. Самые крупные — до трех с половиной метров и трехсот килограммов — черноморские афалины, они больше не встречаются нигде в мире. Дельфины — идеальные пловцы, легко развивают скорость 30 километров в час и непринужденно обходят туристические катера. А их коронный трюк — выпрыгивание из воды.

Увидев дельфина вблизи в естественной среде обитания, невозможно остаться равнодушным. Их скорость и ловкость поражают, а грация завораживает.

Пытаться поплавать с дельфинами в открытом море безопасно, но скорее всего такое вторжение они не оценят и уйдут. Чтобы не спугнуть животных, специалисты советуют глушить моторы катеров и не кричать. Дельфины не боятся людей, и иногда их можно буквально коснуться рукой.

«Удивительные эмоции, потому что первый раз так близко дельфинов видим. В природе, в дикой среде, увидеть близко дельфина — это намного круче, чем в дельфинарии», — поделилась туристка Наталья Гетманская.

К середине лета, когда вода прогреется выше 22 градусов, дельфинов рядом с Балаклавской бухтой станет меньше. Но встретить их все равно реально. Испытывать удачу лучше утром, когда дельфины после ночного отдыха выходят на охоту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден обломками иранской ракеты
14:22
Art Pictures Distribution назвал лидеров зарубежного проката по сборам
14:20
Путин встретился с главой ОСК Андреем Пучковым
13:59
Ходорковскому* заочно вынесли приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ 
13:46
Пассажиров атакованного ВСУ поезда в Крыму доставили в Симферополь
13:39
Песков заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
«Ужасное предательство»: Боня рассказала об аборте в 18 лет
«Дискотека Авария» устроила вакханалию на концерте в Иркутске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео