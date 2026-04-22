«Стоит как две квартиры»: VJ Арчи рассказал о любви к моде и дал стильный совет

Ведущий Арчи: стиль не зависит от брендов, это умение носить красивые вещи

Теле- и радиоведущий Артур Цветков (он приемный ребенок, имя при рождении Владимир Бурчаков. — Прим. ред.), известный как VJ Archi, обожает моду и тратит на вещи целые состояния. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер» он подсчитал, что цена его наряда сопоставима со стоимостью двух квартир.

Одна только кожаная куртка обошлась звезде в восемь миллионов рублей. Ведущий также надел ремень голливудского люксового бренда Chrome Hearts, эффектный браслет, «немножечко бриллиантов» в часах Hublot, сапоги-казаки, черные брюки и того же цвета майку.

«По ценам не будем озвучивать, сколько это стоит, потому что это примерно на мне две квартиры в Подмосковье. Нет, все-таки в Москве, я про куртку забыл… Но у меня же не всегда были деньги и не всегда была возможность приходить в куртке за восемь миллионов рублей, которая сейчас на мне надета. Когда я только-только был корреспондентом, как вы сейчас, у меня зарплата была 800 долларов, из которых 500 у меня съедала квартира», — рассказал Арчи.

Если нет денег на дорогие красивые вещи, можно найти что-то по карману, но все же иметь в распоряжении стильный гардероб, считает Цветков. Поэтому у него всегда были в шкафу «десять маек по два доллара», зато они каждый день были новые и чистые.

«Стиль — это как мы себя чувствуем внутри. Это не то, что на нас висит в брендах, бренды появляются потом, то, что мы можем себе позволить. Поэтому для меня мода — это стиль, это прежде всего, наверно, быть не таким, как все, немножечко выделяться. И вот Москва очень любит черный цвет, и вот, как говорят, взрослые мужики тоже любят либо черное, либо спортивное. Сегодня я в черном», — поделился ведущий.

По мнению Арчи, не стоит стесняться собственного вкуса — как чувствуете себя, так и одевайтесь. Если утром захотелось надеть желтые брюки, не нужно себе отказывать и бояться осуждения. Потому что мода и вещи — это не способ собрать приемлемый образ, а именно умение этот образ с гордостью носить. Ведущий пожелал каждому научиться любить свой индивидуальный стиль.

Как отметил Арчи, он ценит не только мировые бренды, но и российских дизайнеров — Вадима Мерлиса, Андрея Пономарева, Машу Цыгаль, Юлию Далакян. Современных звездных кутюрье шоумен знает не так хорошо, но стремится это исправить.

Ранее в интервью 5-tv.ru певица Ирина Ортман назвала визитную карточку своего стиля и объяснила, почему мода должна быть удобной.

