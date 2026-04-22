Выплаты при расселении ветхого жилья хотят приблизить к реальной стоимости
Соответствующий законопроект уже поддержали в правительстве.
Выплаты при расселении ветхого жилья в России хотят приблизить к реальной стоимости недвижимости. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект уже поддержали в правительстве.
Сейчас сумму определяют на момент принятия решения. Расселение же может начаться гораздо позже — даже спустя годы. За это время квадратные метры дорожают, а вот компенсация остается прежней.
Нововведение должно исправить эту несправедливость. Если документ примут, размер выплаты будут утверждать за два месяца до направления собственнику договора о передаче жилья.
