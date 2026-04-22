Мал да удал: в Японии померанский шпиц впервые стал полицейским псом

|
Диана Кулманакова
Небольшие размеры собаки имеют ряд преимуществ.

Какие породы собак рассматривают для полицейской службы

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Японии впервые в истории на службу в полицию поступил померанский шпиц. Об этом сообщило издание Miyanichi.

Маленький пес по кличке Хаку успешно прошел строгие испытания для прохождения отбора на звание полицейского пса. В конкурсе участвовала 51 собака. Хаку доказал, что размер не имеет значения, когда речь идет о защите порядка.

В задачи нового сотрудника входит поиск пропавших людей и выслеживание преступников.

Правоохранители отмечают, что внешность Хаку — не недостаток, а преимущество. В городских условиях пушистый пес не будет пугать граждан.

Хаку уже приступил к патрулированию в префектуре Тиба. Его небольшой размер и отличное обоняние позволяют эффективно работать в густонаселенных кварталах и парках, где крупные служебные собаки могут чувствовать себя некомфортно.

Представители японской полиции выразили надежду, что пример Хаку откроет возможность для службы и других маленьких пород, которые раньше не рассматривались всерьез.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

