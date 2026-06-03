«Это не предательство»: почему взрослые дети перестают звонить родителям

Психолог Суслов: не звонить родителям — нормальная часть сепарации детей

Когда сын или дочь уезжают из дома и все реже выходят на связь, родители нередко воспринимают это как холодность и обижаются. Однако клинический психолог Илья Суслов в беседе с 5-tv.ru объяснил: в большинстве случаев дистанция становится частью взросления, а не отказом от семьи.

Взрослые дети могут перестать часто звонить родителям по разным причинам. Иногда это связано с переездом, учебой, работой, новыми отношениями.

Однако иногда молчанием стоят старые обиды, болезненный опыт детства или желание защититься от контроля.

По словам психолога Ильи Суслова, прежде всего важно понимать, в каком возрасте ребенок уезжает из семьи и при каких обстоятельствах это происходит. Одни покидают дом ради учебы в 17–18 лет, другие переезжают позже, когда решаются на сепарацию.

«С одной стороны, идет смена приоритетов: у них масса забот, масса интересной жизни, в общем, как-то не до родителей», — отметил специалист.

Почему взрослые дети реже звонят

Одна из самых простых причин — новая жизнь. После переезда у человека появляются учеба, работа, друзья, отношения, бытовые дела и ответственность за себя.

Родители остаются важными, но уже не занимают все пространство в жизни повзрослевших детей.

Суслов объяснил, что иногда дети буквально «вырываются на волю» и увлекаются новыми обстоятельствами.

Но есть и более сложные ситуации. Если отношения с родителями были неприятными или травмирующими, взрослый ребенок может просто не хотеть возвращаться к этому общению.

«Не у всех детство и юность проходили благополучно, много было всякого неприятного. Может быть пассивное нежелание просто контактировать, обиды всякие накоплены», — сказал психолог.

В таких случаях редкие звонки становятся не случайностью, а следствием прошлого опыта. Человек отдаляется, потому что рядом с родителями снова чувствует напряжение, вину, раздражение или боль.

Когда молчание становится защитой

Еще одна причина — сознательная сепарация. По словам Суслова, иногда взрослые дети резко сокращают общение, если родители долго контролировали их или нарушали личные границы.

«Хотят оторваться от родителей, которые не дают проходу, контролируют, не позволяют жить своей жизнью. Это уже сознательный обрыв связи: достали меня, и я не хочу», — объяснил эксперт.

Такое отдаление может выглядеть жестко, но для самого человека оно становится способом наконец почувствовать самостоятельность. Особенно если раньше любая попытка сепарации сопровождалась давлением, критикой или попытками вернуть контроль.

Почему это не стоит считать предательством

Родителям бывает больно, когда взрослый ребенок звонит реже, чем раньше. Некоторые воспринимают это как неблагодарность: «Мы его вырастили, а он даже не звонит». Однако Суслов отметил, что сам факт отделения нельзя считать предательством.

«Какое же это предательство? Так должно быть. Дети должны уходить и жить самостоятельно», — подчеркнул психолог.

По его словам, предательство — это измена или нарушение явных договоренностей. А взросление сепарация ребенка относятся к нормальному ходу событий.

«Мы рожаем детей не для себя, а для жизни, для того, чтобы они находили себя и приносили пользу людям и обществу», — сказал Суслов.

В чем цель родительства

Психолог подчеркнул, что задача родителей — не удержать ребенка рядом, а помочь ему стать самостоятельным человеком.

«Цель родительства — вырастить сознательного, ответственного, самостоятельного, функционального, зрелого человека, который сможет жить свою жизнь», — отметил эксперт.

Если сын или дочь справляются с жизнью в другом городе, строят карьеру, семью и быт, родителям стоит не только тревожиться, но и радоваться. Это означает, что ребенок действительно вырос и способен существовать отдельно.

Суслов привел индийскую пословицу: «Ребенок — гость в твоем доме. Накорми, напои, уснуть уложи и отпусти».

Как родителям пережить дистанцию

По словам психолога, родителям тоже важно учиться жить собственной жизнью, а не полностью растворяться в детях. Когда ребенок уходит во взрослость, у матери и отца появляется задача принять его выбор и перестроить свою роль.

«Родители тоже должны жить свою жизнь, а не все быть в детях, тревогах и переживаниях», — сказал Суслов.

Если же сепарация переживается слишком болезненно, специалист советует обращаться за психологической помощью, читать профессиональную литературу и учиться принимать самостоятельность ребенка.

«Сепарация — наше все. Без сепарации человек не сможет жить свою жизнь и иметь свою семью», — подчеркнул психолог.

Что можно сделать вместо обиды

Редкие звонки не всегда означают, что взрослый ребенок разлюбил родителей. Иногда ему просто нужно пространство, чтобы выстроить собственную жизнь. Родителям в такой ситуации лучше говорить о своих чувствах спокойно, без обвинений и давления.

Можно написать или позвонить с простым вопросом: как дела, нужна ли помощь, как здоровье, как работа. Но превращать каждый разговор в претензию опасно: это только усилит желание дистанцироваться.

Суслов отметил, что ребенок не должен всю жизнь возвращать долг родителям. Его задача — передать полученное дальше, уже своим детям.

«Есть такое понимание, что дети — это инвестиция, но отдавать они должны не своим родителям, а своим детям», — заключил психолог.

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