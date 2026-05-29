«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
результат.
результат.
На кадрах экипаж танка Т-90М «Прорыв» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ДНР выдвигается на очередную боевую задачу.
В этот раз танкисты огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении.
В ходе проведения воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) войск беспилотных систем были обнаружены тщательно замаскированные в лесистой местности позиции и значительное скопление личного состава противника.
Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт танкового батальона.
Получив команду на марш, экипаж танка Т-90М «Прорыв» незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. После точного
наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 11 км, что позволило успешно поразить все
выявленные цели.
После завершения огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.
Высокая точность огня привела не только к уничтожению живой силы и техники противника, но и спровоцировала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
