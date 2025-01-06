В купальнике с глубоким декольте: Лолита проводит отпуск в компании молодого мужчины

Знаменитость смело демонстрирует свое тело в образе, который подчеркивает ее достоинства.

Певица Лолита Милявская опубликовала в соцсетях видео с отпуска на берегу Персидского залива, где находится в компании своего 55-летнего друга, известного дизайнера Игоря Гуляева. Причем на кадрах артистка смело демонстрирует свое тело. Об этом пишет 7Дней.ru.

На кадрах 61-летняя Лолита запечатлена в полный рост. При этом на певице надеты черный купальник с глубоким декольте и накидка в тон. Таким образом артистка скрыла недостатки и подчеркнула достоинства своей фигуры.

Прежде Лолита рассказывала, что задумалась о новых отношениях. Такая мысль посетила певицу, когда она заболела. Артистка чувствовала себя очень плохо, когда к ней в гости заглянул друг и принес лекарства. Он также напомнил артистке, что ей не помешал бы надежный мужчина рядом. Именно после этого случая Милявская задумалась о личной жизни.

«Может, правда стоит кого-то найти для того, чтобы, когда мне будет плохо, кто-то будет рядом? Нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо», — порассуждала Лолита.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Первым ее супругом был Александр Беляев. Они вместе учились в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры. Брак распался спустя три года. Вторым супругом стал друг брата артистки — Виталий Милявский. Как сама признавалась Лолита, этот брак был фиктивным, а на момент замужества она уже встречалась с шоуменом Александром Цекало. Таким образом пара пыталась получить две комнаты в столичной коммуналке.

В дальнейшем расписались Лолита и Цекало. Этот брак казался таким счастливым, что поклонникам даже было трудно представить их порознь. Однако спустя 12 лет они расстались. Четвертым мужем певицы был бизнесмен Александр Зарубин. С ним Лолита прожила в браке пять лет. Последним на данный момент супругом стал теннисист из Белоруссии, тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов. Спортсмен моложе своей избранницы на 11 лет. Их брак официально продлился десять лет. Называя причины развода, Лолита обвиняла супруга в том числе в измене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита рассказала про свое сексуальное влечение. Артистка порекомендовала обратиться к врачу тем, у кого есть проблемы с либидо.

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