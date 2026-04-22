Собянин: практически 100% социально значимых услуг переведены в электронный вид

Алексей Мокряков
Оформление льгот заметно ускорилось.

Как оформить льготы в Москве — советы

Цифровая система социальной поддержки в столице позволила сократить сроки назначения выплат и сделать большинство услуг доступными в несколько кликов — почти 100% социально значимых услуг переведены в электронный вид. Об этом сообщает портал mos.ru, ссылаясь на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве Социальное казначейство упростило оформление мер поддержки для более чем пяти миллионов жителей. Кроме того, сроки рассмотрения обращений сократились с восьми до шести рабочих дней. 

Ключевым элементом системы стала единая цифровая платформа, которая позволяет обрабатывать заявления без бумажного документооборота и сверки данных из нескольких баз. Подтверждение о назначении выплаты поступает в личный кабинет вскоре после принятия решения. По словам Собянина, сроки перечисления средств также сократились — с пяти до двух рабочих дней. Дополнительным направлением развития стало внедрение технологий искусственного интеллекта для назначения жилищных субсидий, что помогает выявлять ошибки в документах уже на этапе подачи заявления.

Отдельное внимание в системе уделяется семьям с детьми, которые стали крупнейшими получателями мер поддержки. Кроме того, развивается дистанционное сопровождение граждан, включая консультационные сервисы. Столичная модель, как отмечается в публикации, рассматривается как ориентир для других регионов страны, а ее дальнейшее развитие предполагает сокращение сроков обработки обращений и расширение цифровых решений в социальной сфере.

