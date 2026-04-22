Жизненно важные правила: как подготовиться к полету, если есть хронические болезни

Александра Якимчук
Важно обратить внимание на водный баланс.

Как подготовиться перелету

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Терапевт Хухрев: компрессионный трикотаж может облегчить длительный перелет

Тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо заранее готовиться к перелетам. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, перелеты длительностью более четырех часов уже подвергают организм человека опасности. Все из-за того, что люди в самолете длительное время находятся практически неподвижно в одном положении. Организм в небе подвержен обезвоживанию, к тому же на борту воздушного судна низкое давление.

А тем, у кого диагностированы различные недуги, необходимо быть намного более осторожными.

«Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж, перед вылетом можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты», — посоветовал медик.

Во время самого полета также необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила. Нужно периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, не забывать пить достаточное количество жидкости. Кроме того, терапевт рекомендовал отказаться от алкоголя. Спиртосодержащие напитки сгущают кровь и повышают риск тромбоза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России могут ограничить использование пауэрбанков в самолетах. Такие меры повысят безопасность перелетов. Бывали случаи возгораний подобных устройств и даже взрывов.

Последние новости

2:45
Путин вручил госнаграды российским чемпионам мира по боксу в Кремле
2:22
Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве
2:04
Семь золотых медалей: российская сборная стала лучшей на Менделеевской олимпиаде по химии
1:47
Слишком холодная весна: апрельские снегопады повлияли на настроение россиян
1:29
Белый дом: США не ставили сроков завершения режима прекращения огня с Ираном
1:10
Россияне раскрыли свое отношение к Владимиру Ленину

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
Месть на острие клинка: мужчина отрезал ухо соседу из-за ревности
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео