Жизненно важные правила: как подготовиться к полету, если есть хронические болезни

Терапевт Хухрев: компрессионный трикотаж может облегчить длительный перелет

Тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо заранее готовиться к перелетам. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, перелеты длительностью более четырех часов уже подвергают организм человека опасности. Все из-за того, что люди в самолете длительное время находятся практически неподвижно в одном положении. Организм в небе подвержен обезвоживанию, к тому же на борту воздушного судна низкое давление.

А тем, у кого диагностированы различные недуги, необходимо быть намного более осторожными.

«Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж, перед вылетом можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты», — посоветовал медик.

Во время самого полета также необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила. Нужно периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, не забывать пить достаточное количество жидкости. Кроме того, терапевт рекомендовал отказаться от алкоголя. Спиртосодержащие напитки сгущают кровь и повышают риск тромбоза.

