Пару из Санкт-Петербурга отправили на принудительные работы за секс на могиле

В Санкт-Петербурге вынесли приговор паре, обвиняемой в надругательстве над местами захоронения. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, фигурантов отправили на принудительные работы.

«Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юлии С. и Дениса С., признанных виновными в совершении преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил каждому по одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка.

Резонансная история получила огласку в начале января, когда треш-блогер заявила в своем Telegram-канале, что вступила в интимную связь на могиле. Позже появились и голосовые сообщения, где утверждалось, что вместе с молодым человеком она осквернила сразу три захоронения.

