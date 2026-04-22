Центробанк опроверг изменения стоимости переводов по СБП c 1 мая

Мария Гоманюк

Бесплатный лимит для физических лиц по-прежнему составляет до 100 тысяч рублей в месяц.

Что изменится в переводах через СБП с 1 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк России сообщил, что условия переводов через Систему быстрых платежей (СБП) останутся без изменений с 1 мая. Тарифы сохранятся как для граждан, так и для бизнеса. Об этом РИА Новости рассказала пресс-служба регулятора.

В ведомстве уточнили, что бесплатный лимит для физических лиц по-прежнему составляет до 100 тысяч рублей в месяц. Все действующие комиссии и правила работы системы остаются прежними.

При этом в Центробанке пояснили, что с мая будет обновлена редакция тарифного документа. Пройдут технических и редакционных изменениях: действующие условия объединят в один документ, уточнят формулировки и введут единый термин для участников системы — «Клиент Банка России». Также отдельно закреплено, что операции не облагаются налогом на добавленную стоимость.

До этого в Национальной системе платежных карт сообщили о других изменениях, которые вступят в силу позже. Руководитель направления СБП по противодействию мошенничеству Никита Юрков пояснял, что с 1 июля 2026 года при переводах через систему потребуется указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Это правило будет распространяться как на переводы между физическими лицами, так и на операции между гражданами и компаниями.

