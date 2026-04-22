Замгендиректора парка «Патриот» задержали по делу о взятке в 18 млн рублей

Заместителя генерального директора парка «Патриот» Министерства обороны России Виталия Мелимука арестовали по делу о взятке в 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Задержанного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В декабре 2025 года государственный заказчик заключил контракт с ООО «Гермес».

В рамках договора было предусмотрено проведение инженерно-технических и санитарных работ на территориях парка «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья и филиала в Кронштадте. Сумма контракта была свыше 1,4 миллиарда рублей.

Следователи считают, что в апреле 2026 года замгендиректора получил 18 миллионов рублей взятки от главы компании «Гермес» за содействие в заключении контрактов.

Мелимука задержали, в соответствии с ходатайством военного следователя его заключили под стражу.

«Патриот» уже фигурировал в коррупционном деле. Ранее бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова признали виновным по делу о хищениях, связанных с деятельностью парка — ему дали 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

