Суд назначил 19 лет колонии экс-замминистра обороны Попову по делу о коррупции

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 36 0

Фигуранту также аннулировали воинское звание и обязали выплатить крупные штрафы и компенсации.

Гарнизонный военный суд № 235 признал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова виновным по делу о коррупционных преступлениях и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд также постановил лишить Попова звания генерала армии в отставке и государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Дополнительно ему назначен штраф в размере 85 миллионов рублей.

Помимо основного наказания, суд вынес решения о ряде финансовых взысканий. С Попова постановлено конфисковать 45,6 миллионов рублей, а также обратить в доход государства имущество, включая недвижимость стоимостью около 10 миллионов рублей, денежные средства на сумму свыше 33 миллионов рублей и элитные часы общей стоимостью более шести миллионов рублей.

Также взысканы компенсации в пользу Министерства обороны и парка «Патриот» — в общей сложности на десятки миллионов рублей, в том числе совместно с другими фигурантами дела.

Ранее в ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для Попова 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также настаивало на лишении воинского звания генерал-полковника. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

Уголовное дело в отношении Попова было возбуждено в августе 2024 года. Следствие установило его причастность к хищениям, связанным с деятельностью парка «Патриот», а также к организации схемы привлечения коммерческих подрядчиков к работам без должной оплаты.

По данным следствия, он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Оба фигуранта также проходят по делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор бывшему губернатору Курской области Смирнову. По данным следствия, он вместе с коллегой причастен к хищению средств, выделенных государством на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Суд назначил 19 лет колонии экс-замминистра обороны Попову по делу о коррупции
