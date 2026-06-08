Песков: удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму осложняет мирные переговоры

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 58 0

Пресс-секретарь президента РФ указал на очередные преступные действия киевского режима.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Удар по пассажирскому поезду Москва-Симферополь — преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно усложняют какие-либо попытки перехода к мирному урегулированию», — сказал Дмитрий Песков.

Также отвечая на вопрос журналиста пресс-секретарь президента напомнил, что боевики киевского режима наносят удары и по нефтяным объектам. Власти региона, как подчеркнул Песков, делают все возможное, чтобы никакого дефицита топлива не было.

«Мы видим много проявления ажиотажа совершенно необоснованного», — сказал Песков, отметив, что ситуация находится под контролем.

Ранее движение поездов приостановили на перегоне Керчь — Симферополь из-за атаки БПЛА. Украинский беспилотник атаковал тепловоз состава, следовавшего из Москвы в Симферополь рано утром 8 июня. В результате инцидента погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения.

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