Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища

Диана Кулманакова
На некоторых телах присутствовали специальные идентификационные бирки.

В Республике Тринидад и Тобаго на территории кладбища города Кумуто были обнаружены тела 50 младенцев и шести взрослых. Об этом сообщает People.

По данным издания, страшная находка была сделана в ходе осмотра территории, прилегающей к церкви. Судмедэксперты, прибывшие на место происшествия, установили, что на телах всех взрослых присутствовали специальные идентификационные бирки.

Кроме того, специалисты определили, что как минимум двум людям из этой группы ранее проводили посмертное вскрытие. На данный момент правоохранительные органы пытаются выяснить, каким образом такое количество тел оказалось в одной локации и почему захоронение не было оформлено должным образом.

Следствие рассматривает версию о том, что обнаруженное место является точкой тайного захоронения невостребованных трупов. Они могли быть вывезены из медицинских или социальных учреждений.

Специалистам необходимо установить личности погибших и точные причины их смерти.

Ситуация осложняется тем, что в Тринидаде и Тобаго действует режим чрезвычайного положения. Власти ввели эту меру из-за резкого скачка уровня насилия и преступности в стране. С начала 2026 года в государстве было зафиксировано уже свыше 60 вооруженных нападений с летальным исходом.

