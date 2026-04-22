Лерчек призналась, кто вложил деньги в ее новый бренд

Элина Битюцкая
«Инвестор» долгое время копил средства на собственный проект, но в итоге пожертвовал им.

Жених Лерчек вложил все сбережения в бренд Eyya

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. — Прим. ред.) Луис Сквиччиарини вложил собственные средства в ее новый косметический бренд. Об этом сама знаменитость поведала подписчикам в социальных сетях.

По словам создательницы марки, ее избранник — танцор — долгое время копил деньги на открытие студии, о которой давно грезил. Однако в итоге предпочел отдать накопления на развитие парфюмерно-косметического дела своей невесты, оставив собственную мечту на потом.

Тем временем новый бренд, как выяснилось, не появился из ниоткуда. Разработка формул и дизайна велась в обстановке строжайшей секретности на протяжении двух лет. На данный момент в линейке представлены уходовый бокс для лица с экзосомами и блески-бальзамы для губ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как экс-супруга Валерии Чекалиной Артема приговорили к 7 годам колонии. Его перевели в СИЗО № 2 «Бутырка» 22 апреля.

19 апр
Лерчек и Блиновская в прошлом? — Калашникова о борьбе с инфоцыганами
16 апр
«Кого защищаем?» — сестра певца Эмина о ситуации вокруг онкобольной Лерчек
14 апр
По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина
14 апр
Медосмотры и психологи: Чекалин начнет отбывать срок в СИЗО «Капотня»
14 апр
«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину
13 апр
Екатерина Гордон намерена защищать Артема Чекалина
13 апр
«Согласны» — Прокуратура о приговоре Чекалину по делу о выводе средств за рубеж
13 апр
Вслед за Блиновской: что ждет Артема Чекалина в колонии и сможет ли он выйти по УДО
13 апр
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
13 апр
Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда
Последние новости

19:30
Меган Маркл назвала свечи своего бренда королевскими титулами своих детей
19:20
От друзей до врагов: ученый отравил коллегу по лаборатории с помощью ChatGPT
19:15
Центробанк опроверг изменения стоимости переводов по СБП c 1 мая
19:10
«Никогда не испытывал такой боли»: бык порвал прямую кишку тореадору на арене
19:00
Слизень или лимон? Ученые столкнулись с необычным явлением в космосе
18:55
«Королева Москвы»: Надежда Шанина одержала победу в конкурсе красоты и материнства

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Снова увеличат: когда состоится ближайшая индексация пенсий в 2026 году
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео