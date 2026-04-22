Лерчек призналась, кто вложил деньги в ее новый бренд
«Инвестор» долгое время копил средства на собственный проект, но в итоге пожертвовал им.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жених Лерчек вложил свои средства в ее новый бренд
Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. — Прим. ред.) Луис Сквиччиарини вложил собственные средства в ее новый косметический бренд. Об этом сама знаменитость поведала подписчикам в социальных сетях.
По словам создательницы марки, ее избранник — танцор — долгое время копил деньги на открытие студии, о которой давно грезил. Однако в итоге предпочел отдать накопления на развитие парфюмерно-косметического дела своей невесты, оставив собственную мечту на потом.
Тем временем новый бренд, как выяснилось, не появился из ниоткуда. Разработка формул и дизайна велась в обстановке строжайшей секретности на протяжении двух лет. На данный момент в линейке представлены уходовый бокс для лица с экзосомами и блески-бальзамы для губ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как экс-супруга Валерии Чекалиной Артема приговорили к 7 годам колонии. Его перевели в СИЗО № 2 «Бутырка» 22 апреля.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?