Скоро на свободу: сколько осталось сидеть Елене Блиновской

Брат блогера Елены Блиновской — Александр Останин — рассказал, сколько «королева марафонов» еще будет отбывать наказание в колонии. И оказалось, что срок куда меньше пяти лет, которые были объявлены публично.

Сколько еще осталось сидеть Елене Блиновской

Как утверждает родственник Блиновской, у блогера появилась возможность сократить срок благодаря зачету времени, проведенному под домашним арестом и в СИЗО, а также праву на условно-досрочное освобождение. Однако информации об одобрении УДО для Блиновской в публичном пространстве пока не появлялось.

«На данный момент Елена отбывает срок в колонии во Владимирской области. Ей осталось сидеть больше года. Сейчас апрель. В феврале она виделась с детьми. Звонки запрещены, но она пишет и получает письма. Мы с родителями до сих пор постоянно участвуем в судебных заседаниях. Они связаны с банкротством Елены», — рассказал Останин в личном блоге.

Проблемы сейчас и у родителей блогера. Например, у отца Блиновской арестовано все имущество, включая квартиры. Он приходил в суд с прошением продать одну из квартир, чтобы вырученные за нее деньги отправили в счет уплаты налогового долга его дочери.

«Отец согласовал продажу квартиры за 90 миллионов рублей. Он также договорился о снятии ареста с жилья и переводе денег в налоговую. Налоговая и прокуратура одобрили сделку. Отец продал квартиру, но теперь финансовый управляющий утверждает, что она принадлежала Елене и должна быть включена в конкурсную массу», — возмущается на видео Останин.

За что посадили Елену Блиновскую

Елена Блиновская, известная как автор психологических тренингов «Марафон желаний», была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области. Ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Елена Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить свои доходы. Это позволило ей не переходить на общую систему налогообложения. В результате сумма налоговой задолженности составила 918 миллионов рублей, включая неуплаченные НДС и налог на доходы физических лиц.

Блогера задержали на арендованном автомобиле «Майбах», в машине с ней находились водитель и охранник. При обыске у нее обнаружили авиабилет в Ташкент. По данным следствия, изначально она планировала лететь оттуда в Узбекистан, но изменила планы, опасаясь задержания в российском аэропорту. Вместо этого Елена решила добраться до Минска, а уже оттуда отправиться в Ташкент.

В это же время в ее подмосковном доме в Истре прошли обыски. В гараже следователи нашли автомобили Lamborghini Urus (около 50 миллионов рублей) и Range Rover (около 34 миллионов рублей).

В мае 2023-го суд избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста. Она должна была находиться в своем подмосковном доме без права пользоваться интернетом.

Однако в конце 2023 года Блиновская нарушила условия домашнего ареста. По данным следствия, она устроила предновогоднюю вечеринку, на которой собралось более 15 человек, включая свидетеля по ее делу.

В январе 2024-го Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО. Позднее следствие установило еще два эпизода в рамках расследования. Блиновскую обвинили в неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, в 2019 году она незаконно пользовалась электронными ключами различных компаний, чтобы переводить с их счетов средства по собственному усмотрению.

Мужу Блиновской Алексею также предъявили обвинение — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В 2024 году он заключил контракт о прохождении службы в российской армии и отправился в зону проведения военной операции на Украине.

В марте 2025 года Пресненский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Обвинение запрашивало шесть лет лишения свободы. Позднее Апелляционная инстанция смягчила «королеве марафонов» срок наказания на полгода, до 4,5 года колонии.

Суд также взыскал с Блиновской 587 миллионов рублей и конфисковал ее имущество в пользу государства. После отбывания наказания ей на четыре года запретили вести бизнес.

Блиновская признала вину только по одному пункту — об уклонении от уплаты налогов. Ее муж свою вину полностью отрицал.

Марафоны желаний Елены Блиновской

Психологические марафоны Блиновской были крайне популярны. По факту это были платные онлайн-тренировки с элементами саморазвития и мотивации.

Самым популярным продуктом был «Марафон желаний». Участие стоило от четырех с половиной до 300 тысяч рублей, как пишут СМИ.

Марафон начинался с этапа «Магическая уборка» по мотивам методики Мари Кондо: участникам нужно было выбросить минимум 60 вещей или очистить галерею телефона, а затем отчитаться об этом в личных сообщениях.

Далее участники составляли список из десяти желаний, соблюдая строгие правила формулировки: без частицы «не», экологично (чтобы не вредить другим), не за другого человека. К каждому желанию требовалось прописать желаемые даты исполнения, указать минимум три страха и сжечь этот лист, а также выявить негативные установки («деньги портят человека»).

Следующий этап предполагал выбор истинных желаний: участники составляли альтернативные списки и отбирали самые важные цели, не навязанные социумом. Завершался марафон ритуалом с воздушными шарами: нужно было написать «запускающее» желание, которое «активирует» весь список, привязать лист к шарам и отпустить в небо.

Блиновская предлагала не только «Марафон желаний», но и другие программы, такие как «Финансовый марафон», «Про отношения» и «Стань и получишь». Стоимость участия варьировалась от пяти до десяти тысяч рублей.

Отзывы о марафонах были неоднозначными. Среди плюсов отмечали структурирование целей, начальные навыки самоанализа, мотивацию и более низкую стоимость по сравнению с работой с психологом.

Критика касалась использования старых записей вместо живого общения, поверхностности заданий, обилия «воды» в объяснениях, обвинений в «инфоцыганстве» и резких высказываний автора в адрес участников.

Что произошло с детьми и мужем Елены Блиновской

Четверо детей Елены Блиновской живут в Ярославле под опекой родителей ее мужа Алексея Блиновского. После ареста Елены и отъезда Алексея в зону СВО опеку над детьми оформили именно они.

Дети тяжело переживали ситуацию с матерью: по словам отца Елены — Олега Останина — они посещали психолога. У младшей дочери на фоне стресса обострились симптомы врожденного заболевания — дефекта межжелудочковой перегородки. Елене Блиновской, находившейся в СИЗО, разрешалось видеться с детьми только во время ежемесячных свиданий, а видеосвязь была недоступна.

Алексей Блиновский, по данным СМИ, с апреля 2024 года находится в зоне СВО. В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы признал долги Елены и Алексея Блиновских перед налоговой и банком общими обязательствами супругов в размере около 1,2 миллиарда рублей и перед банком ВТБ — в размере около 269 миллионов рублей.

В марте 2026 года Алексея Блиновского допросили в Донецком гарнизонном военном суде в рамках рассмотрения дела экс-адвоката Эльмана Пашаева. По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за обещание оказать содействие в освобождении его и Елены Блиновской от уголовной ответственности.

Также в апреле 2026 года стало известно, что суд направил запросы в компетентные органы ОАЭ для получения сведений об имуществе, счетах и финансовых операциях Елены Блиновской. Это связано с выявленными переводами в адрес иностранных застройщиков.