Заметили в последний момент: пешеходы чудом спаслись от наезда автомобилей

Под Ярославлем две машины отбросило в сторону пешеходов из-за ДТП

Под Ярославлем пешеходы чудом избежали гибели. На центральном перекрестке один из водителей решил проскочить на желтый, а второй слишком рано нажал на педаль газа.

После удара машины отбросило, они сбили дорожный знак, наехали на островок безопасности и чуть не задавили двух человек, которые ждали сигнала светофора. Пешеходы заметили машины в последний момент и успели сделать шаг назад.

Ранее в дорожной аварии погиб 68-летний Ришат Хабиров — брат главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщил депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров.

Ришат был средним из трех братьев в семье. Долгое время он трудился в региональном подразделении Росреестра, из них 23 года возглавлял отдел Управления в городе Салавате. Последние годы работал в сфере недвижимости.

Соболезнования главе Башкирии принесли мэр Уфы Ратмир Мавлиев и мэр Салавата Марат Загидуллин.

