«Королева Москвы»: Надежда Шанина одержала победу в конкурсе красоты и материнства

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Она получила право представлять Россию на международных конкурсах красоты.

Фото, видео: Королева Москвы; 5-tv.ru

Королевой Москвы стала актриса и телеведущая Надежда Шанина

В Москве прошел финал конкурса красоты и материнства «Королева Москвы и Московской области», победу в котором одержала актриса и телеведущая Надежда Шанина.

Победительница была удостоена титула «Гран-При Королева Москвы» и получила право представлять Россию на международных конкурсах красоты. Также девушка получила главный приз — эксклюзивное колье ручной работы с драгоценными камнями.

В финале конкурса Надежда представила национальный образ, одной из ярких деталей которого стали изображения Московского Кремля и Храма Василия Блаженного.

Надежда Шанина родилась в Казани, у нее есть два высших образования. На протяжении более 15 лет она занимала руководящие позиции в автобизнесе, после чего ушла в медиасферу. На текущий момент Шанина работает на телевидении и развивает персональный бренд моделей.

За главный титул в состязании боролись 34 участницы в возрасте до 58 лет. Конкурс показал разнообразие образов современной российской женщины, отражая ее личный опыт, ценности и самореализацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Валентина Алексеева рассказала об отмене на «Мисс Вселенной».

Последние новости

19:30
Меган Маркл назвала свечи своего бренда королевскими титулами своих детей
19:20
От друзей до врагов: ученый отравил коллегу по лаборатории с помощью ChatGPT
19:15
Центробанк опроверг изменения стоимости переводов по СБП c 1 мая
19:10
«Никогда не испытывал такой боли»: бык порвал прямую кишку тореадору на арене
19:00
Слизень или лимон? Ученые столкнулись с необычным явлением в космосе
18:55
«Королева Москвы»: Надежда Шанина одержала победу в конкурсе красоты и материнства

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Снова увеличат: когда состоится ближайшая индексация пенсий в 2026 году
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео