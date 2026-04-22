«Королева Москвы»: Надежда Шанина одержала победу в конкурсе красоты и материнства

Королевой Москвы стала актриса и телеведущая Надежда Шанина
В Москве прошел финал конкурса красоты и материнства «Королева Москвы и Московской области», победу в котором одержала актриса и телеведущая Надежда Шанина.
Победительница была удостоена титула «Гран-При Королева Москвы» и получила право представлять Россию на международных конкурсах красоты. Также девушка получила главный приз — эксклюзивное колье ручной работы с драгоценными камнями.
В финале конкурса Надежда представила национальный образ, одной из ярких деталей которого стали изображения Московского Кремля и Храма Василия Блаженного.
Надежда Шанина родилась в Казани, у нее есть два высших образования. На протяжении более 15 лет она занимала руководящие позиции в автобизнесе, после чего ушла в медиасферу. На текущий момент Шанина работает на телевидении и развивает персональный бренд моделей.
За главный титул в состязании боролись 34 участницы в возрасте до 58 лет. Конкурс показал разнообразие образов современной российской женщины, отражая ее личный опыт, ценности и самореализацию.
