Американская мечта рушится: принц Гарри и Меган Маркл оказались на грани развода

|
Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Брак принца Гарри и Меган Маркл может завершиться официальным разрывом в ближайшее время, несмотря на их попытки демонстрировать единство на публичных мероприятиях. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источников, герцог Сассекский уже начал координировать действия по сохранению личных активов, оцениваемых в 60 миллионов долларов (около 4,5 миллиарда рублей). Они включают наследство от принцессы Дианы и его прабабушки.

Ситуация осложняется тем, что при заключении союза пара не подписывала брачный контракт. Это не является общепринятой практикой в королевской семье.

Представители Сассекских называют слухи о разладе «абсолютной ложью». Однако инсайдеры утверждают, что американская мечта пары рушится из-за карьерных неудач Меган и желания Гарри вернуться к своим обязанностям в Великобритании.

Напряженность в отношениях усилилась после выхода книги королевского эксперта Рассела Майерса, который обвинил супругов в искажении фактов об их конфликте с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. В частности, в работе утверждается, что история о физическом нападении Уильяма на брата была «сильно преувеличена».

Параллельно с этим финансовое положение семьи в США пошатнулось. Стриминговый гигант Netflix не стал продлевать лайфстайл-шоу Маркл на третий сезон, а их многомиллионный контракт был пересмотрен в сторону понижения статуса.

Кроме того, Гарри надеется на восстановление предоставления государственной охраны в Лондоне. Это позволило бы ему чаще бывать на родине, в то время как Меган категорически не желает возвращаться в Британию. Она беспокоится за безопасность детей и не желая вновь сталкиваться с давлением королевского двора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

