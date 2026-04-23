Во Флориде выставили на продажу дом из фильма «Лицо со шрамом»

|
Анастасия Антоненко

Фото: Кадр из к/ф «Лицо со шрамом», реж. Брайан Де Пальма, 1983 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Флориде выставили на продажу дом из фильма «Лицо со шрамом» за 237 миллионов долларов. Он также был зимней резиденцией экс-президента США Ричарда Никсона в Майами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на владельца дома, инвестора Джона Девани.

Здание было построено американским пилотом Роберто Стридингером в 1981 году.

Девани приобрел его в 2003 году за 30 миллионов долларов. Общая площадь участка составляет практически десять тысяч квадратных метров.

Отмечается, что со времен съемок фильма в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой более семи метров и стеклянный лифт.

В конце января американский актер Стивен Сигал выставил на продажу загородный дом на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.

Владение Сигала включает двухэтажный основной дом, отдельный гостевой корпус с баней, а также беседку. Вся застройка размещена на лесном участке площадью около полутора тысячи квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

