Во Флориде выставили на продажу дом из фильма «Лицо со шрамом» за 237 миллионов долларов. Он также был зимней резиденцией экс-президента США Ричарда Никсона в Майами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на владельца дома, инвестора Джона Девани.

Здание было построено американским пилотом Роберто Стридингером в 1981 году.

Девани приобрел его в 2003 году за 30 миллионов долларов. Общая площадь участка составляет практически десять тысяч квадратных метров.

Отмечается, что со времен съемок фильма в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой более семи метров и стеклянный лифт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.