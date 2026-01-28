Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

Американский актер Стивен Сигал принял решение продать свой загородный дом в элитном районе Подмосковья. Речь идет о коттедже, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Об этом пишет агентство РИА Новости.

На продажу выставлена частная резиденция в закрытом клубном поселке. Там всего 22 дома, выполненные в едином архитектурном стиле.

«Объектом продажи выступает загородный дом общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории в клубном поселке, спроектированном в единой архитектурной концепции и насчитывающем 22 дома», — сообщил представитель компании, занимающейся консультационным сопровождением сделки.

По данным агентства, владение Стивена Сигала включает двухэтажный основной дом, отдельный гостевой корпус с баней, а также беседку. Вся застройка размещена на лесном участке площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта актер и его представители пока не раскрывают.

При этом сам Сигал ранее подчеркивал, что с теплотой относится к жизни в России. В декабре 2025 года он рассказывал, что предпочитает встречать Новый год «по-русски» — с большим столом, гостями, обилием блюд и длинными тостами, и отмечал, что рад сохранять эти традиции из года в год.

