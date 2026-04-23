Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете

Диана Кулманакова
Подруги пострадавшей попытались остановить расправу.

Thaiger: женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете

В Таиланде местная жительница задержала и наказала молодого человека, который пытался тайно запечатлеть ее на видеокамеру в уборной на заправке. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел, когда 27-летняя женщина зашла в кабинку общественного туалета. Находясь внутри, она заметила мобильный телефон, который кто-то просунул в щель под перегородкой.

Сначала женщина предположила, что это может быть неудачная шутка со стороны ее подруг, с которыми она путешествовала. Однако пострадавшая вышла из кабинки и встретила приятельниц в полном составе в магазине заправки. Тогда она поняла, что в соседнем отсеке прячется незнакомец.

Женщины устроили засаду и ждали, когда злоумышленник покинет укрытие. Примерно через десять минут из туалета вышел подросток.

Увидев его, жертва домогательства пришла в ярость и нанесла молодому человеку серию ударов кулаком по лицу. Подруги пострадавшей зафиксировали процесс избиения на видео. Затем они вмешались, чтобы остановить потасовку и не допустить серьезных травм.

Сотрудники автозаправочного комплекса вызвали полицию. Подозреваемый сначала пытался оправдаться, утверждая, что зашел в женскую уборную исключительно ради того, чтобы спрятаться от конфликта с другими подростками.

Однако в ходе досмотра телефона выяснилось, что из памяти устройства были только что удалены свежие медиафайлы. В конечном итоге юноша сознался в содеянном и принес извинения.

Учитывая признание вины и тот факт, что компрометирующее видео было стерто, уголовное дело возбуждать не стали.

