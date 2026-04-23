ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины завербовать школьника из Приморья

Мария Гоманюк
Мальчик искал в сети чит-коды для популярного онлайн-шутера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку вовлечения 12-летнего школьника из Приморского края в противоправную деятельность. Подросток стал объектом давления после попытки приобрести игровые чит-коды. Об этом сообщило издание EADaily.

По данным регионального антитеррористического комитета, мальчик интересовался дополнительными возможностями в популярном у подростков онлайн-шутере «Standoff 2», что привлекло внимание представителей спецслужб Украины. В переписке со школьником неизвестный начал запугивать ребенка.

Мальчику сообщили, что его действия якобы могут быть связаны с финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пригрозили передать эту информацию российским правоохранительным органам. Взамен за сохранение тайны от него требовали деньги.

В сообщении антитеррористического комитета Приморья уточнили, что злоумышленник пытался убедить школьника в серьезности обвинений и требовал оплату за отказ от дальнейших действий.

В свою очередь ребенок не поддался давлению и вовремя рассказал о происходящем родителям. Информацию о произошедшем передали в органы безопасности, что позволило пресечь попытку вовлечения.

В ФСБ напомнили, что пользователям следует избегать общения с незнакомыми людьми в сети и не реагировать на их угрозы. Ведомство также порекомендовало незамедлительно сообщать о случаях шантажа или попытках вовлечения в противоправную деятельность в правоохранительные органы.

