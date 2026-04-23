Дагестан открывает небо: воздушные шары поднялись на Сулакским каньоном

В уникальном качестве услуг и впечатлений могут быть уверены участники небывалого путешествия в Дагестане. Республика открывает для туристов небо. Главные природные символы региона теперь можно увидеть из корзины воздушного шара. От пилотов требуется особое искусство — из-за непредсказуемой погоды и ветра в горах.

Обуздать стихию удалось нашим лучшим воздухоплавателям. Вместе с ними знаменитый Сулакский каньон с высоты в 700 метров оценил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Вот куда мы отправились, чтобы снять этот репортаж. Мы над Чиркейским водохранилищем, на воздушном шаре.

Еще недавно такие полеты в горах Кавказа казались невозможными. Теперь шары плывут между склонов.

«Мы сейчас на высоте 700 метров над Сулакским каньоном. И только отсюда понимаешь, насколько он огромный. С земли это просто красивый вид, а здесь — ощущение, что ты смотришь на разлом планеты», — показал корреспондент.

Маршрут пролегает над главными природными символами региона. В корзине тихо и спокойно. Здесь не кричат, а замирают. Люди смотрят по сторонам и будто выпадают из реальности.

«Когда мы ехали сюда, это было классно. А когда ты еще и летишь над каньоном — просто я не знаю, даже словами не описать, это надо смотреть и наслаждаться этим», — поделилась туристка из Москвы Ксения Летуновская.

Сейчас река Сулак выглядит непривычно — вода не лазурного цвета, а мутная, с коричневым оттенком. Это последствия дождей: потоки смыли в реку глину и горные породы, а ледники еще не начали таять. Уже в начале лета Сулак снова вернет свой яркий бирюзовый цвет.

«Глубочайший, вообще самый грандиозный каньон — он вот здесь. Это главный Сулакский каньон», — рассказал инструктор-проводник Магомед Магомедов.

За штурвалом, то есть за горелкой, — один из сильнейших воздухоплавателей страны Сергей Латыпов. Пилот с мировым именем и опытом полетов в самых сложных условиях.

«Всегда было стремление летать в горах. В горах Кавказа у нас это никто не делает. Мы сначала потренировались это сделать в Альпах, потому что там принято летать, там много воздухоплавателей летает. Посмотрели, поучились», — рассказал бронзовый призер чемпионата мира, воздухоплаватель Сергей Латыпов.

Так Дагестан может стать российской Каппадокией. Главное — тут есть на что посмотреть. Вокруг снежные вершины, хвойные леса, внизу облака, каньон. Если в Каппадокии туристы любуются лунными пейзажами, то здесь вокруг — мощь воды и камня. Эстетика совсем другая, очень впечатляет.

В небе одновременно сразу два шара. И это не просто прогулка. Пилоты сосредоточены: управлять таким транспортом в горном ущелье отнюдь не просто.

— Дагестан, сама вот эта река Сулак — это своя атмосфера, метеоатмосфера, метеолокальная такая штука, не знаю, как объяснить, где ветер творит чудеса, скажем так.

Пожалуй, это самый быстрый и эффектный способ посмотреть дагестанские достопримечательности. Рассчитывать, что здесь будут проводиться фестивали воздухоплавателей, пока преждевременно.

«Ну, пока нет. Пилотов, которые могут здесь летать, физически их достаточно немного, потому что для полета в горах нужно часов 300–500 налетать на равнине. Но все реально», — отметил пилот.

Первые шаги уже сделаны. И, возможно, совсем скоро над Сулакским каньоном поднимутся десятки воздушных шаров. Дагестан открывает небо и показывает свои главные пейзажи так, как их еще не видел никто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.