Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье

По предложению партии «Единая Россия» Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина, дизеля, газа и смазочных материалов несовершеннолетним на территории Подмосковья. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В первую очередь, инициатива направлена на снижение аварийности с участием питбайков и квадроциклов.

«Мы видим тревожную динамику по дорожно-транспортным происшествиям с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Наша главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Исключение закон делает только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, то есть водительского удостоверения.

Меж тем питбайки уже давно стали проблемой на российских дорогах. Официально они классифицируются как спортинвентарь, но подростки гоняют на них везде.

Согласно статистике ГИБДД, за последние три года число ДТП с участием подобной техники увеличилось в четыре раза. Только в 2025 году в авариях с участием питбайков пострадали 147 детей и подростков.

