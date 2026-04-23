Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье

Алексей Мокряков
Инициатива «Единой России» направлена на снижение аварийности с участием, в частности, питбайков и квадроциклов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По предложению партии «Единая Россия» Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина, дизеля, газа и смазочных материалов несовершеннолетним на территории Подмосковья. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В первую очередь, инициатива направлена на снижение аварийности с участием питбайков и квадроциклов.

«Мы видим тревожную динамику по дорожно-транспортным происшествиям с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Наша главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Это необходимый шаг для наведения порядка на подмосковных дорогах», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Исключение закон делает только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, то есть водительского удостоверения.

Меж тем питбайки уже давно стали проблемой на российских дорогах. Официально они классифицируются как спортинвентарь, но подростки гоняют на них везде.

Согласно статистике ГИБДД, за последние три года число ДТП с участием подобной техники увеличилось в четыре раза. Только в 2025 году в авариях с участием питбайков пострадали 147 детей и подростков.

13:24
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины завербовать школьника из Приморья
13:11
Пару из Ленобласти задержали за распространение порнографии с несовершеннолетней дочерью
13:10
Дагестан открывает небо: воздушные шары поднялись на Сулакским каньоном
13:05
Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина убил жену и ее любовника
12:56
Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье
12:44
«Язык и культуру не отменишь»: Захарова о русофобии на Украине

Сейчас читают

В США предложили заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу
Рецепт безбедной старости: как увеличить пенсионные выплаты
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

