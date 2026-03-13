Лихачев: атаки на объекты атомной энергетики недопустимы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Глава «Росатома» подчеркнул важность защиты атомных станций и привлек внимание к угрозам для ЗАЭС.

Фото: © РИА Новости

Атаки на объекты атомной энергетики должны быть недопустимы в любых обстоятельствах. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ходе беседы он акцентировал внимание на повышенной угрозе для атомных объектов, в том числе для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), находящейся под постоянной угрозой из-за военных действий.

«Лихачев особо указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики ни при каких обстоятельствах, подчеркнув, что превращать ЗАЭС или АЭС „Бушер“ в мишени для атаки военными средствами — недопустимо и самоубийственно», — сказано в заявлении «Росатома» в мессенджере MAX.

Важным аспектом встречи стало обсуждение работы сотрудников МАГАТЭ в зоне ЗАЭС. Лихачев подчеркнул вклад МАГАТЭ в поддержание режимов тишины для проведения ремонта на поврежденных объектах станции «Днепровская» и «Ферросплавная-1».

По его словам, такие договоренности были успешно реализованы на протяжении нескольких раундов.

Стороны на встрече подтвердили важность поддержания постоянного диалога по вопросам безопасности атомных объектов и продолжения совместной работы в рамках МАГАТЭ для предотвращения возможных инцидентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США впервые выступили против резолюции МАГАТЭ, поддерживающей Украину.

