Во всем виновата ревность? Подробности кровавой бойни в Волгоградской области

Орудием убийства мужчины в поселке Светлый Яр стало охотничье ружье

Орудием убийства в поселке Светлый Яр Волгоградской области стало охотничье ружье. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном отделении Следственного комитета (СК).

По данным правоохранительных органов, вооруженный ружьем мужчина ворвался в дом к сожителю своей бывшей жены, после чего выстрелил. Пули попали в живот хозяина недвижимости.

После произошедшего нападающий скрылся с места преступления. По предварительной информации, мотивом для преступления стала ревность.

Бывшая жена убийцы получила ранения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что было возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки в Серпухове. По данным следствия, младенца лишила жизни собственная мать. Тело малышки с ножевыми ранениями было найдено рядом с мусорными баками.

Личность матери убитого ребенка устанавливается.

