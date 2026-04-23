Во всем виновата ревность? Подробности кровавой бойни в Волгоградской области
Житель поселка Светлый Яр ранил жену и убил ее любовника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Орудием убийства мужчины в поселке Светлый Яр стало охотничье ружье
Орудием убийства в поселке Светлый Яр Волгоградской области стало охотничье ружье. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном отделении Следственного комитета (СК).
По данным правоохранительных органов, вооруженный ружьем мужчина ворвался в дом к сожителю своей бывшей жены, после чего выстрелил. Пули попали в живот хозяина недвижимости.
После произошедшего нападающий скрылся с места преступления. По предварительной информации, мотивом для преступления стала ревность.
Бывшая жена убийцы получила ранения.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что было возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки в Серпухове. По данным следствия, младенца лишила жизни собственная мать. Тело малышки с ножевыми ранениями было найдено рядом с мусорными баками.
Личность матери убитого ребенка устанавливается.
