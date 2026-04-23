Архив из тысячи файлов: учитель 17 лет тайно снимал школьниц под юбками

В Японии учитель 17 лет тайно снимал школьниц под юбками

В Японии разгорелся скандал вокруг учителя начальной школы, которого заподозрили в многолетней скрытой съемке школьниц. Подозреваемый — 39-летний Кодзи Вакамацу, работавший в одной из школ Токио. Он был задержан после анонимного обращения в администрацию учебного заведения.

Поводом для ареста стал эпизод, который произошел в июне 2025 года. Утверждается, что педагог снял видео под юбкой у девочки, оставшейся после уроков убирать класс. Однако на допросе дело приняло куда более серьезный оборот.

«Я тайно снимал нижнее белье девочек с тех пор, как стал учителем — примерно 17 лет назад», — заявил Вакамацу.

По данным расследования, мужчина признался, что за эти годы у него скопился огромный архив — более пяти тысяч фото и видеозаписей с несовершеннолетними.

При этом он сообщил, что удалил материалы, опасаясь разоблачения. Теперь следователи проверяют, действительно ли архив уничтожен полностью и могут ли существовать иные эпизоды или возможные потерпевшие.

Правоохранители также устанавливают, ограничивалась ли деятельность учителя скрытой съемкой или речь может идти о других преступлениях. Проверка продолжается.

Родители учеников потрясены случившимся. Для многих особенно болезненным стало то, что подозреваемый пользовался доверием детей и семей.

«Я не знаю, как сказать дочери, что учитель, к которому она так привязалась, делал это», — поделился отец одной из потерпевших.

На фоне скандала внимание приковано не только к действиям самого педагога, но и к возможным упущениям системы, которая могла не замечать происходящее почти два десятилетия.

