Архив из тысячи файлов: учитель 17 лет тайно снимал школьниц под юбками

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Анонимный донос запустил расследование, которое вывело следствие на тайну педагога.

Учитель годами снимал школьниц под юбками детали причины

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Японии учитель 17 лет тайно снимал школьниц под юбками

В Японии разгорелся скандал вокруг учителя начальной школы, которого заподозрили в многолетней скрытой съемке школьниц. Подозреваемый — 39-летний Кодзи Вакамацу, работавший в одной из школ Токио. Он был задержан после анонимного обращения в администрацию учебного заведения.

Поводом для ареста стал эпизод, который произошел в июне 2025 года. Утверждается, что педагог снял видео под юбкой у девочки, оставшейся после уроков убирать класс. Однако на допросе дело приняло куда более серьезный оборот.

«Я тайно снимал нижнее белье девочек с тех пор, как стал учителем — примерно 17 лет назад», — заявил Вакамацу.

По данным расследования, мужчина признался, что за эти годы у него скопился огромный архив — более пяти тысяч фото и видеозаписей с несовершеннолетними.

При этом он сообщил, что удалил материалы, опасаясь разоблачения. Теперь следователи проверяют, действительно ли архив уничтожен полностью и могут ли существовать иные эпизоды или возможные потерпевшие.

Правоохранители также устанавливают, ограничивалась ли деятельность учителя скрытой съемкой или речь может идти о других преступлениях. Проверка продолжается.

Родители учеников потрясены случившимся. Для многих особенно болезненным стало то, что подозреваемый пользовался доверием детей и семей.

«Я не знаю, как сказать дочери, что учитель, к которому она так привязалась, делал это», — поделился отец одной из потерпевших.

На фоне скандала внимание приковано не только к действиям самого педагога, но и к возможным упущениям системы, которая могла не замечать происходящее почти два десятилетия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе
15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео