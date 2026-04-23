Посадил за спину: мужчин катал ребенка на скутере, лишь придерживая его рукой

Эфирная новость 50 0

Нарушитель гнал по Невскому проспекту, не удосужившись надеть на пассажира шлем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина в Петербурге катал ребенка на скутере, лишь придерживая его рукой

Кадры из Петербурга. На них мужчина несется на скутере прямо по Невскому проспекту. За его спиной — ребенок. Самое страшное: взрослый в шлеме, а пассажир, которого водитель придерживает одной рукой, — нет.

Стоит добавить, что перевозка детей до 12 лет таким образом вообще запрещена. ГИБДД уже начала поиски нарушителя.

Ранее Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина, дизеля, газа и смазочных материалов несовершеннолетним на территории Подмосковья. Инициатива партии «Единая Россия» направлена на снижение аварийности с участием питбайков и квадроциклов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, главная задача — защитить жизнь и здоровье детей. Исключение делается только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами (водительское удостоверение).

Питбайки, которые классифицируются как спортивный инвентарь, давно стали проблемой на российских дорогах. Согласно статистике ГИБДД, за последние три года число ДТП с участием подобной техники увеличилось в четыре раза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Молодые уходят, пенсионеры остаются: россияне отказываются работать на заводе
15:20
«Дикая фантазия»: порноактрисы поддержали скандальную кампанию депутата
15:15
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро
15:05
«Двойной удар по кишечнику»: как поздние приемы пищи вредят здоровью
15:00
Топливные компании и мотоспорт поддержали закон о запрете продажи бензина детям
14:58
Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области

Сейчас читают

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина ранил жену и убил ее любовника
Женщина поймала и избила подростка за скрытую съемку в туалете
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео