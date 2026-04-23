Втянуло в ловушку: ребенок застрял в трубе бассейна и погиб в свой день рождения

|
Диана Кулманакова
Владельцы аквакомплекса пытались скрыть причины трагедии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Италии семилетний мальчик погиб во время празднования своего дня рождения. Его затянуло в дренажную трубу бассейна. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла в термальном комплексе, куда ребенок приехал вместе с родителями и близкими друзьями. Несмотря на присутствие взрослых и попытки отца спасти сына, мальчик не смог выбраться из ловушки под водой.

«В какой-то момент я отвернулся, чтобы положить вещи, и тут же потерял его из виду. Я увидел маленькое тело Габриэле, которое буквально свернуло в этой всасывающей трубе. Я пытался вытащить его», — вспомнил его отец.

Он добавил, что на помощь бросились еще три человека. Но даже совместными усилиями они не могли сдвинуть ребенка, пока не был отключен насос.

По словам родителя, рука мальчика посинела, так как он до последнего «сражался как лев» за свою жизнь. Позже выяснилось, что на дренажной трубе отсутствовала защитная решетка, которая должна была предотвратить трагедию.

Прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства. Обвинения выдвинуты против четырех человек: руководителей курорта, владельца обслуживающей компании и рабочего, который должен был установить решетку.

Отец мальчика также обвинил администрацию в попытке скрыть следы халатности. Он рассказал, что защитная решетка загадочным образом появилась неподалеку уже после происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
