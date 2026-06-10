Существует угроза обрушения купола здания панорамы «Обороны Севастополя»

Существует угроза обрушения купола здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом ТАСС сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Он уточнил, что музей горел 13 часов, поэтому риск обрушения крыши панорамы есть.

Спустя столь длительное время спасателям удалось локализовать огонь. Пожарными уже ведется проливка конструкций. Однако все здание музея, чья площадь составляла 30 тысяч квадратных метров, выгорело.

Атака на панораму произошла в ночь на 10 июня. Украинский беспилотник нанес удар по зданию музея. Снаряд пробил кровлю и спровоцировал возгорание.

Полотно «Оборона Севастополя» — уникальное произведение искусства, размеры холста — 14 на 115 метров. Автор — художник Франц Рубо, он написал его в 1905 году.

Известно, что несколько фрагментов полотна удалось вынести из горящего здания. Однако и они повреждены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Севастополя отменили торжества в честь 243-летия города, запланированные на 14 июня, из-за напряженной оперативной обстановки.

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