Путин назвал чушью санкции против организаций детского отдыха
Президент не понимает, какого эффекта ожидают спонсоры киевского режима.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Спонсоры киевского режима вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», — сказал он.
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