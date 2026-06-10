Путин назвал чушью санкции против организаций детского отдыха

Спонсоры киевского режима вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», — сказал он.

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