Суд в Москве оштрафовал рэпера Ганвеста на 95 тысяч рублей

Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 95 тысяч рублей рэперу Руслану Гоминову, который известен как Ганвест, за содержание его трека «Вика любит ПЭПЭ». Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.

Суд признал исполнителя виновным в оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности. В материалах дела указывалось, что в тексте композиции использовались выражения, которые были расценены как нарушающие принятые нормы.

Ранее, в феврале 2026 года, в отношении музыканта было возбуждено еще одно административное дело — по факту возможной пропаганды наркотических веществ в ряде его композиций. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, тексты треков направили на экспертизу для установления соответствия законодательству.

В случае подтверждения нарушений по данному эпизоду исполнителю может быть назначено дополнительное административное наказание.

Ганвест получил широкую известность в российском сегменте интернета не только благодаря музыкальным релизам, но и за счет вирусных фраз, распространившихся в социальных сетях. По данным аналитического агентства, в конце 2025 — начале 2026 года популярность таких выражений резко возросла: число публикаций с их использованием увеличилось более чем в 20 раз, а суммарная вовлеченность аудитории достигла десятков миллионов реакций.

