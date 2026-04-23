«Алые паруса-2025» представлены в конкурсе зрительских симпатий престижной премии

«Алые паруса-2025» представлены в конкурсе зрительских симпатий премии «Серебряный Меркурий»

Концертная часть праздника выпускников «Алые паруса-2025» заявлена на конкурс зрительских симпатий одной из ключевых креативных премий России «Серебряный Меркурий».

SM Public Vote премии «Серебряный Меркурий» — это открытое голосование, в котором проекты оценивают зрители. Победа здесь особо значима: она отражает реальный отклик аудитории и показывает, насколько проект оказался близок людям.

В 2025 году главной темой праздника стали победы и качества, которые необходимы для их достижения. Блоки концерта раскрывали эти ценности — единство, смелость, мудрость… Все элементы выступлений — хореография, графика на экранах, технологические решения, включая фонтаны с артистами водного театра и огромную механическую жар-птицу — были вдохновлены историей страны, подвигами народа, победами добра в сказках и былинах.

Артисты работали в самых разных пространствах — на сцене, в воздухе и даже под водой.

Особое место заняла тема блокады Ленинграда — одной из самых трагичных страниц в истории города на Неве. Эпилогом концерта стал номер с участием композитора Николы Мельникова, оркестра и хора — всего 70 артистов. Музыкальная компиляция Седьмой симфонии Шостаковича напомнила о силе духа и стойкости жителей Северной столицы. Завершила выступление песня «Прекрасное далеко» — как символ надежды и движения вперед несмотря на любые испытания.

В 2025 году легендарный выпускной посмотрели рекордные 45,7 миллиона человек по всему миру. Это на 8,7 миллиона больше, чем годом ранее. Телевизионный охват фантастического водно-пиротехнического шоу в акватории Невы и концерта самых популярных звезд российской эстрады на Дворцовой площади составил около 31,7 миллиона человек, включая международную орбиту. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет — 13,7 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.

Ленинградский выпускной впервые прошел в 1968 году. В 1979-м его перестали проводить. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродили. Все это время Пятый канал ежегодно обеспечивает его прямую телевизионную трансляцию и уже несколько лет подряд является организатором красочного водно-пиротехнического шоу. Главный режиссер-постановщик — Михаил Колпахчиев. Постановкой концертной части на Дворцовой площади занималось ивент-агентство «ERA». В 2025 году режиссерами стали Владислав Кабанов и Максим Ахтямов.

Поддержать проект «Алые паруса-2025» можно на странице премии «Серебряный Меркурий».

Голосование проходит по принципу «один голос в сутки».

Победители будут объявлены на основной церемонии награждения премии «Серебряный Меркурий» 29 мая.

В 2026 году легендарный выпускной пройдет 27 июня.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.