Нужен пароль понадежнее: как защитить Wi-Fi от нежелательных пользователей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Незваный гость может стать проводником для кибератак.

Как защитить Wi-Fi от соседей

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Программист Миронов: защитить Wi-Fi от соседей поможет сложный пароль

Защитить Wi-Fi от соседей поможет сложный пароль. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал Алексей Миронов.

По словам эксперта, многие считают, что подключение соседа к домашней сети создает лишь мелкие проблемы, например, незначительное падение скорости. Однако на самом деле «неприятный гость» становится настоящей угрозой для кибератак.

Миронов пояснил, что, используя чей-то роутер злоумышленник может с легкостью подменить, допустим, настоящий сайт банка копий. Кроме того, у киберпреступника появляется возможность подключиться к умным устройствам дома, которые связаны с Wi-Fi.

«Для защиты достаточно выполнить несколько простых действий через веб-интерфейс роутера», — сказал специалист.

Для установки надежного пароля сначала необходимо зайти в параметры безопасности и выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3. Это нужно сделать, так как по умолчанию стоят старые стандарты, а их достаточно просто обойти.

Собеседник издания также подчеркнул, что для пароля необязательно придумывать сложные комбинации: подойдут слова, которые будут включать в себя несколько видов символов. Другим дополнительным барьером для незваного гостя может стать отключение видимости сети. После этого Wi-Fi перестанет всплывать в списке доступных соединений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что использование бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местах, таких как транспорт, кафе и торговые центры, несет серьезную угрозу сохранности персональной информации граждан.

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