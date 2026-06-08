Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 50 0

На месте падения обломков работают экстренные службы, пострадавших и разрушений нет.

Собянин: ПВО сбила дрон на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в ту же ночь Минобороны РФ отчиталось о сбитых дронах над Московским регионом. Предыдущий инцидент с уничтожением беспилотника на подлете к городу произошел 6 июня и также обошелся без жертв.

Всего, по данным военного ведомства, в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили 310 украинских дронов над 14 регионами страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске произошло сильное возгорание на территории перевалочного комплекса, о чем сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
6 июн
Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
6 июн
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ
3 июн
В небе над Москвой с начала суток уничтожили 14 беспилотников ВСУ
3 июн
На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ
2 июн
Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
23 мая
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
23 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 348 украинских дронов над российскими регионами
22 мая
Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов
21 мая
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
19 мая
СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Необратимый процесс: что начинает происходить с телом после 40 лет
13:00
Алкозамок спасет? Поможет ли новая мера сократить количество пьяных ДТП
12:57
«Все больше сближается с Европой»: фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой
12:52
Эмир Кустурица хочет получить российский паспорт в 2027 году
12:48
Нашли по ДНК: в Кургане раскрыли убийство, совершенное 40 лет назад
12:46
Песни у костра вместо офиса: что такое лагеря для взрослых и чем там занимаются

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
«Добро пожаловать, маленький Д»: Янковский и Пожарская рассекретили имя сына
От семян до туров: как мошенники обманывают россиян летом
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео