«Ужасное предательство»: Боня рассказала об аборте в 18 лет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 3 002 0

Звезда призналась, что бойфренд сначала клялся в любви, а через три дня потребовал избавиться от ребенка.

Виктория Боня рассказала об аборте в 18 лет

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Телеведущая Виктория Боня рассказала об аборте в 18 лет

Телеведущая Виктория Боня впервые откровенно рассказала, что в 18 лет прервала беременность под давлением своего молодого человека. Об этом телеведущая сообщила в интервью подруге Манице Хашба.

«Было ужасное предательство. Я забеременела в 18 лет. Мы жили с Женей, и он мне говорил: „Моя дорогая, если забеременеешь, это наша любовь, наше дитя“. Через три дня я делаю тест и узнаю, что беременна. На следующий день он прилетел и сказал, что я должна сделать аборт», — призналась 46-летняя звезда.

Она имела в виду бизнесмена Евгения Суворова. Услышав отказ, тот, по словам Бони, поставил жесткий ультиматум.

«Если я оставлю этого ребенка, то буду жить на помойке со своим ребенком», — рассказала телеведущая.

Сама Виктория, рыдая, звонила маме, но та лишь сказала, что дочь должна принять решение сама.

«Мне пришлось принять это решение… У меня был маленький срок, мне сделали аборт, это была травма», — добавила Боня.

После пережитого она еще год оставалась с Суворовым — он «загулял», а она почти ничего не ела и похудела до 43 килограммов. Тогда же модель дала себе слово никогда больше не плакать и не страдать ни из-за одного мужчины.

Виктория Боня замужем официально не была ни разу. Телезвезда не раз говорила, что ей нужен не штамп в паспорте, а избранник, способный сделать ее жизнь лучше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня хочет выйти замуж.

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